40 مؤسسة تعليمية تشارك في «التعليم ووظائف المستقبل»

المصدر: العين ــــ جميلة إسماعيل

نظمت شركة «الاتصال الفوري» معرض «التعليم ووظائف المستقبل»، بمشاركة 40 مؤسسة تعليمية ووظيفية من شتى إمارات الدولة، برعاية الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، ويشهد المعرض تنظيم عدة جلسات نقاشية تركز على قرارات الطلاب المهنية بمشاركة مجموعة من أفضل المحترفين والأكاديميين والمتخصصين، لتعريفهم على الشكل الذي ستبدو عليه وظائف المستقبل.

وقال يونس راشد مدير المعرض: «تعتبر وظائف اليوم مختلفة عما كانت عليه قبل جيل، وستبدو الوظائف المستقبلية مختلفة أكثر مما كانت عليه الآن. وتكمن أهداف المعرض في توجيه الزوار حول التغيرات التكنولوجية وأفضل طريقة للتحضير لوظائف المستقبل». وأضاف: «وسيتمكن المشاركون في هذا المعرض من تقديم إجابات للعديد من الأسئلة التي سيطرحها الزوار لا سيما فئة الطلاب والخريجين».

وأوضحت نورة الطنيجي رئيس وحدة استقطاب الطلبة في جامعة الإمارات أن مشاركة الجامعة في هذا المعرض يأتي بهدف الترويج للتخصصات الجديدة التي تطرحها الجامعة والتي من أبرزها هندسة طيران، وتخصص الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء.

كما قال صالح النعيمي مساعد مدير إدارة التوجيه الأكاديمي واستقطاب الطلبة في جامعة الشارقة: «تحفل جامعة الشارقة اليوم بأكثر من 90 تخصصا تلقى إقبالا كبيرا من الطلاب. ومن أبرز التخصصات الجديدة هي الفيزياء، والفضاء، والطاقة المتجددة، والعلوم النووية ». كما شاركت كليات التقنية العليا في معرض «التعليم ووظائف المستقبل» وذلك للتعرف عن أبرز البرامج الدراسية التخصصية والتي تتمثل في إدارة الأعمال، والعلوم الصحية، وتكنولوجيا الهندسة والعلوم، والإعلام التطبيقي، وعلوم الحاسب الآلي والمعلومات، والتربية.