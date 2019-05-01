تخريج 434 طالباً في كليات التقنية العليا «بنين»

المصدر: دبي - وام

شهد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة آل مكتوم للأعمال الخيرية، احتفال كليات التقنية العليا «بنين»، أمس، بتخريج دفعة جديدة من منتسبيها الذين بلغ عددهم 434 طالباً، ووزّع بعد أداء قسم الولاء من قبل الخريجين، بحضور الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا والدكتور هاشم الزعابي مدير الكليات في دبي، الشهادات على الخريجين وهنأهم على تخرجهم وانتقالهم إلى مرحلة جديدة في مسيرتهم نحو تحقيق المستقبل المنشود الذي يتمنونه.

وألقى الدكتور عبد اللطيف الشامسي كلمة في الحفل الذي جرى في مقر الكليات في منطقة المدينة الجامعية في دبي، هنأ فيها الخريجين، ورفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على ما توليه من اهتمام ورعاية لكليات التقنية العليا، والشكر موصول إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على الدعم اللامحدود للكليات لتمكينها من أداء رسالتها التعليمية والوطنية ورفد مؤسساتنا الوطنية بالكوادر البشرية المؤهلة علمياً وعملياً من أجل الإسهام في تحقيق الرفعة والمجد لدولتنا الحبيبة. حضر الحفل عدد من القيادات التعليمية في الدولة وأولياء أمور الخريجين.