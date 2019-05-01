ورش تدريبية لتعليم الأطفال «أساسيات السلامة الرقمية»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت جمعية «البيت متوحد» بالتعاون مع شركة «غوغل» ودائرة التعليم والمعرفة، إطلاق سلسلة من الورش التدريبية لمساعدة الأطفال على اكتشاف الإنترنت بأمان وثقة، وتضم الورش مواد تعليمية من برنامج «أبطال الإنترنت» وهو برنامج تفاعلي يعلم أساسيات السلامة الرقمية أطلقته «Google» العام الماضي في المنطقة.

ومن المقرر طرح المبادرة في 25 مدرسة مجتمعية في جميع أنحاء أبوظبي، بهدف المساعدة في زيادة الوعي بين الطلاب حول تأثير التنمر الإلكتروني وكيفية تجنب القرصنة عبر الإنترنت.

وشهد البرنامج حتى الآن التحاق أكثر من 70 مدرساً من مختلف مدارس أبوظبي، خضعوا لتدريب عملي وتثقيفي يوجههم بشكل فعال في مساعدة الطلاب على اتخاذ المزيد من الاحتياطات أثناء تصفح الإنترنت.

وقال عبد الله النيادي، عضو مجلس إدارة جمعية البيت متوحد: «إن مبادرة أبطال الإنترنت هي المبادرة الثانية التي تقدمها جمعية البيت متوحد التي تتماشى مع دعم توجيه التربية الأخلاقية في دولة الإمارات».

وأضاف: «تلعب قيمنا الأخلاقية جزءاً كبيراً في حياتنا اليومية ودوراً محورياً في المدارس وتشكل جزءاً من المناهج الدراسية، ولذلك لا تقتصر هذه المبادرة على تعليم الطلاب كيفية التعامل الآمن مع الإنترنت، بل تذكرهم أيضاً بقيمهم الأخلاقية التي ينبغي أن يتمسكوا بها على الدوام».

وقال طارق عبدالله، الرئيس الإقليمي للتسويق في Google الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «ينبغي أن يكون الأطفال على اطلاع تام على سبل الاستخدام الآمن للإنترنت ليتمكنوا من الاستمتاع بالفرص التي يتيحها لهم التواصل في العصر الرقمي». من جانبه أكد ناصر خميس المري مدير إدارة البرامج التطويرية بالإنابة بدائرة التعليم والمعرفة، على أهمية توفير منصات إلكترونية آمنة تضمن أمن الطلبة وسلامتهم.. وقال «سعداء بالتعاون مع جمعية البيت المتوحد سعياً نحو مواجهة أية مخاطر قد تهدد أمن وسلامة الطلبة وتحميهم من التشتت والانحراف».