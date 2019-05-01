فوز مدرسة خولة بنت ثعلبة بـ «آرلا فود موفرز» العالمية

المصدر: دبي - وام

فازت مدرسة خولة بنت ثعلبة بمسابقة «آرلا فود موفرز العالمية» المتخصصة في تكريس العادات الغذائية الصحية في المدارس عبر اتباع شروط ومعايير عالمية مدروسة في مجال التغذية الصحية، وجاء فوز المدرسة بعد أن تمكن طلبتها من ابتكار مشروع غذائي صحي مثالي يتناسب مع معايير المسابقة التي تهدف إلى تحفيز الأطفال على إعادة التفكير في عاداتهم الغذائية وتحمل مسؤولية العناية بصحتهم بطريقة تفاعلية وممتعة.

وتنافس على الفوز بالمسابقة طلبة من 150 مدرسة عامة وخاصة في الدولة منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث شرعوا بالبحث وجمع المعلومات حول عاداتهم الغذائية والوجبات التي يتناولونها في المنزل والمدرسة ومن ثم استخدموا تلك المعلومات في تطوير حلول لخلق العادات الغذائية الصحية، وقدمت أفضل ثلاث مدارس من الإمارات والدنمارك مشاريعها، وتم تتويج مدرسة خولة بنت ثعلبة بالفوز بالمسابقة نظراً لتميز مشروعها.

وقالت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام إن الوزارة تعمل على تكريس أنماط غذائية صحية بين أوساط الطلبة نظراً لأهمية هذا الجانب وتداعياته على مستوى التحصيل العلمي والحضور الذهني لدى الطلبة إذ شكل برنامج شركة فود موفرز نقطة انطلاق مثالية لغرس عادات الغذاء الصحية لدى الطلبة وتثقيفهم وتوعيتهم بأهميتها.

وأضافت معاليها أن المدرسة الإماراتية تعمل إلى جانب كونها كياناً تعليمياً وتربوياً على رفد الطلبة بأفضل الممارسات التي تقع على تماس مباشر مع حياتهم خلال مسيرتهم التعليمية لا سيما موضوع التغذية.