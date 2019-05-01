انطلاق فعاليات مؤتمر جامعة الفلاح الدولي اليوم

المصدر: دبي ـ البيان

تنطلق صباح اليوم الأربعاء المؤتمر الدولي الثالث لجامعة الفلاح تحت عنوان «نحو معرفة علمية متقدمة في إدارة الأعمال» TASK 2019.

وذلك في فندق روز ريحانا من روتانا بدبي، بمشاركة 40 جامعة و80 باحثاً ومتحدثاً من مختلف دول العالم لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالأعمال والتكنولوجيا مثل، نظم معلومات المؤسسة، التعلم الإلكتروني، نماذج التعلم، والحكومة الإلكترونية، وتطبيقات المدن الذكية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، ومواضيع متعلقة بالأعمال والإعلام، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الإعلام الجديدة، الوسائط الرقمية، التواصل البصري، الألعاب والتواصل التفاعلي ومواضيع أخرى متعلقة بالقانون والأعمال، مثل قانون الأعمال والتكنولوجيا، العملة الرقمية، قوانين البيتكوين، قانون الأعمال والعقود.