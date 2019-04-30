سلطان القاسمي يشهد انطلاق ملتقى البحث العلمي بجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة صباح أمس انطلاق فعاليات ملتقى البحث العلمي السنوي الثالث عشر الذي تنظمه جامعة الشارقة تحت شعار «فاعلية البحوث المتداخلة في تحقيق التنمية المستدامة»، وذلك في قاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية في الجامعة.

بدأ حفل افتتاح الملتقى بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات وتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم ليلقي بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمته الافتتاحية قدم فيها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على رعايته ودعمه الدائم للجامعة وتوجيهاته الحكيمة التي ساهمت في تبوؤ الجامعة المراتب المتقدمة على المستويات الإقليمية والدولية.

تنمية مستدامة

وأكد النعيمي أن ملتقى البحث العلمي لهذا العام يعمل على تلبية متطلبات شعاره بكيفية تحقيق التنمية المستدامة من خلال البحث العلمي متعدد التخصصات في مجالات الهندسة والطاقات المتجددة والطّب والتكنولوجيا الحيوية والصيدلة والصحّة العامّة والعلوم الإنسانية وإدارة الأعمال والبيئة وغيرها، مشيراً إلى جهود الجامعة وفق رؤيتها في ترسيخ مفهوم البحث العلمي من خلال العديد من المبادرات والبرامج الأكاديمية.

وأشار النعيمي إلى زيادة عدد البحوث العلمية لطلبة جامعة الشارقة وانتشارها من خلال نشر الكثير من هذه البحوث المتخصصة في المنصات البحثية العالمية، والذي يدل على نوعية هذه البحوث الريادية والمستوى المتقدم للبرامج الأكاديمية في مختلف المستويات.

تطور كبير

من جهته أكد الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا أن جامعة الشارقة تضع أهمية الملتقى في التركيز على البحث العلمي واستدامته، وذلك نظراً للتطور الكبير والزيادة في عدد المعارف والعلوم والمهن الجديدة التي توجب على الجامعات أن تضعها ضمن استراتيجياتها وأولوياتها في البحوث العلمية.

وأوضح بالطيب أن اختيار الجامعة لشعار الملتقى يأتي بالتوافق مع جهودها في استدامة البحث العلمي حيث حصدت الجامعة العديد من الجوائز في البحث العلمي والاستدامة، بالإضافة إلى جهودها بدءاً من إشراك طلبة السنة الأولى وصولاً إلى أعضاء هيئة التدريس في عمل البحوث العلمية والمساهمة في دعم الأفكار الإبداعية من خلال الوصول إلى براءات اختراع أو تأسيس شركات مساهمة وغيرها.

وقدم كل من الدكتور عزام مغازجي من معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية، والدكتور معتز حسين من معهد البحوث للعلوم والهندسة، والدكتور وائل طلعت من معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية عروضاً مرئية حول بحوث علمية هامة عملوا عليها في معاهدهم وتوصلوا من خلالها إلى نتائج هامة مستعرضين أهمية الموضوعات والتجارب العملية التي نفذوها والنتائج التي توصلت إليها البحوث.

بعدها كرم صاحب السمو حاكم الشارقة الجهة الراعية للملتقى وهي مصرف الشارقة الإسلامي، ورعاة وداعمي جائزة الشارقة للتصميمات والابتكار وهم دائرة التنمية الاقتصادية، وشركة كوزموبلاست الصناعية.

وكرم سموه أيضاً عدداً من أساتذة الجامعة المتميزين في مجال البحوث العلمية والتدريس وخدمة الجامعة والمجتمع.

كما كرم سموه الفائزين بجائزة مصرف الشارقة الإسلامي لأعضاء هيئة التدريس في مجالات البحث العلمي، وجائزة مصرف الشارقة الإسلامي لفئة الطلبة، وكرم سموه الطلبة الفائزين بجائزة الشارقة للتصميمات والابتكار.

وافتتح صاحب السمو رئيس جامعة الشارقة المعرض العلمي المصاحب للملتقى، حيث تفقد سموه أرجاء المعرض مستمعاً لشرح حول المشاريع البحثية المعروضة من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا، والتي من شأنها الإسهام في خدمة ورفعة المجتمع إلى جانب تفقده آخر وأحدث مستجدات البحث العلمي.

شهد انطلاق الملتقى إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وخولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة ونواب مدير الجامعة وجمع من الأساتذة والطلبة.

تعاون

شهد صاحب السمو حاكم الشارقة على هامش الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة تطوير البنية التحتية وجامعة الشارقة، وقعها كل من المهندس حسن المنصوري وكيل الوزارة والدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة.

وتتعلق بالبحث والتطوير لمشروعين متخصصين يدعمان التكيف مع التغير المناخي بما يساهم في تطوير مشروعات البنى التحتية.