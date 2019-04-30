لطيفة بنت حمدان تشهد تخريج 593 طالبة في تقنية دبي

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

شهدت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيسة نادي زعبيل للسيدات ورئيسة نادي لطيفة بنت حمدان للمهارات، حفل تخريج طالبات كليات التقنية العليا في دبي دفعة عام 2018، والبالغ عددهن (593) خريجة، على مستوى مختلف التخصصات العلمية، وذلك بحضور الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر المدير العام لمكتب دبي الذكية، وعضو مجلس أمناء كليات التقنية العليا، وعدد من المسؤولين.

واكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، أن احتفال كليات التقنية العليا بالخريجين هو احتفال ببناء الإنسان الإماراتي الذي تتحمل كليات التقنية أمانة إعداده وتمكينه من مهارات المستقبل ليكون إضافة نوعية للوطن، متقدمة بأسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة.

وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، لدعمهم اللامحدود لكليات التقنية العليا طيلة مسيرتها التي تمتد لأكثر من 30 عاماً.

وأضافت الدكتورة بن بشر: إن كليات التقنية العليا تقفز اليوم نحو المستقبل «قفزة الخمسين» بنهجها الجديد الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي تجسد في خطة «الجيل الرابع»، مع توجيهات سموه بتطبيق كليات التقنية العليا للبند السادس من وثيقة «الخمسين» والموجه لمؤسسات التعليم العالي، بالتحول إلى مناطق اقتصادية إبداعية حرة تسمح للطلبة بممارسة النشاط الاقتصادي والإبداعي.

تكريم

وفي الختام قامت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، بتكريم الخريجات، من ثم قدمت الطالبات هدية تذكارية للشيخة لطيفة بنت حمدان، تعبيراً عن الشكر والتقدير لتشريفها حفل تخريج طالبات التقنية بدبي.