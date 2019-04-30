50 منحة للطلبة بالتعاون بين صندوق الزكاة و«محمد بن راشد للطب»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقع «صندوق الزكاة» مذكرة تفاهم وتعاون استراتيجي مع «جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية»، بهدف توفير 50 منحة دراسية للطلاب المعسرين، وذلك تحقيقاً لمفهوم التعاون والتكامل والشراكة بين الصندوق والجامعات، بهدف الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وتحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تشجيع العمل الخيري؛ وتفعيل الشراكة الوطنية بين مختلف قطاعات الدولة.

وقع المذكرة كل من عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة، والدكتور عامر أحمد شريف مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، حيث جرى حفل التوقيع في مقر الجامعة بمدينة دبي الطبية، بحضور عدد من المسؤولين في المؤسستين.

ضوابط

وتسعى المذكرة إلى تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين للعمل معاً من أجل توفير فرص التحصيل الجامعي للطلاب الراغبين ذوي المستوى العلمي المتميز وغير القادرين على دفع الرسوم الدراسية، ووضع ضوابط وأطر أفضل لدراسة الحالات المعروضة على لجان صرف المنح في الجامعة والصندوق، على أن يتكفل صندوق الزكاة بتمويل عدد معين من المنح الدراسية للطلاب في الجامعة.

وقال الدكتور عامر أحمد شريف مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «إن هذه المذكرة تأتي في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للجامعة الحافل بالكثير من المبادرات، التي تسهم من خلالها في توفير سبل الدعم للشرائح المستحقة للدعم والرعاية في المجتمع، وعلى وجه التحديد في قطاع التعليم بالدولة».

منهجية

وعن هذه المبادرة المشتركة قال عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة: «إن التعليم يمثل الاستثمار الأمثل في المستقبل ».