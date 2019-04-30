شركاء في محاربة التمييز

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترتبط بشراكة قوية وموثوقة مع الاتحاد الأوروبي، وقال «إننا جميعا نؤيد التعددية وحقوق الإنسان والتعاون الدولي، ونعمل على تعزيز التنمية المستدامة والمجتمعات الشاملة ومحاربة عدم المساواة والتمييز بكل أشكال».

وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على تعزيز أطر التعاون والشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحرص الاتحاد الأوروبي على تقوية وتوثيق علاقاته مع دولة الإمارات ودول الخليج.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة في جامعة السوربون أبوظبي بمناسبة «يوم أوروبا» بحضور 200 شخص من مسؤولي الجهات الحكومية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وطلاب وأساتذة جامعتي السوربون وزايد وسفراء 19 دولة من دول أعضاء الاتحاد الأوروبي وممثلو الجهات الإعلامية المختلفة وموظفو بعثة الاتحاد الأوروبي.

وقالت فيديريكا موغيرني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية «عندما أسافر إلى آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية أو روسيا: «تصلني نفس الرسالة من الجميع. الجميع يريد اتحاداً أوروبياً قوياً ويريدون تعاونا أقوى معه في المجالات الاقتصادية والأمنية والإنسانية والتنموية ومكافحة التغيير المناخي وتعاون أعمق في السياسة الخارجية».

من جانبه، قال البروفيسور إيريك فواش، المدير التنفيذي لجامعة السوربون إن ارتباط جامعة السوربون أبوظبي بفكرة أوروبا ليس ارتباطا رمزيا فقط وإنما التنوع الحضاري والثقافي والسياسي والاقتصادي الأوروبي يشكل جزءا من جامعة السوربون أبوظبي مما يمثل رغبة وإرادة حكومتي أبوظبي وفرنسا في تنشئة قادة المستقبل ليكونوا منفتحين على التسامح والتنوع في مختلف جوانبه».