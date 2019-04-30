طلاب الهندسة بجامعة الإمارات يستعرضون ابتكاراتهم

المصدر: العين - داوود محمد

قدّم طلاب وطالبات كلية الهندسة في جامعة الإمارات من مختلف التخصصات، عرضاً للمشاريع الهندسية التطبيقية والتدريبية ضمن فعاليات اليوم المفتوح، بهدف تطوير مهارات التدريب والتأهيل المهني لخريجي كليات الهندسة، وتلبية حاجات ومتطلبات سوق العمل بخريجين قادرين على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات وتنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية بمشاركة ممثلين عن الشركات الكبيرة في مجال الطاقة والصناعة والهندسة.

وأكد الدكتور صباح الكاس، عميد كلية الهندسة، أن الكلية تسعى إلى إبراز الأنشطة الابتكارية والمبدعة لطلبة الكلية من مختلف التخصصات الهندسية، بما يحقق رؤية الجامعة في إعداد خريجين مؤهلين وفق تطلعات وتوجهات دولة الإمارات 2030.

وأوضحت مريم الكعبي، مدير مركز إسعاد الطلبة بالجامعة، أن المركز يعمل على تقديم خدمات الدعم والمشورة لطلبة الكلية وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز.