إطلاق مبادرة «دروب» لتعزيز الهوية الوطنية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة خلال اللقاء التعريفي الذي عقدته في متحف اللوفر وشارك فيه أكثر من 200 من مديري المدارس الخاصة عن سلسلة جديدة من مبادراتها التعليمية المتميزة، حيث تم استعراض خطة مبادرة «دروب» التي تهدف إلى تعزيز روح الهوية الوطنية في نفوس الطلبة وتنمية معارفهم ومعلوماتهم الثقافية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة الثقافة والسياحة وواحة الكرامة.

وبحسب خطة زيارات طلاب المدارس الخاصة في هذه المبادرة التي ستستمر على مدار عامين، يتم ترشيح 180 طالباً وطالبة من ثلاث مدارس خاصة، ليحصلون على الفرصة للتعرف على أهم المعالم التاريخية والصروح الثقافية في أبوظبي والعين، والاطلاع على تاريخ وحضارة دولة الإمارات، كما سيحظى الطلبة بفرصة لحضور العديد من الورش التدريبية التي صممت لتعزيز معرفة وثقافة الطلبة بالمواقع المتوقع زيارتها خلال البرنامج.

وقال خالد الياسي مدير تطوير المدارس الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة، إن المشاركة في هذه الورش التعليمية من شأنها تعزيز معرفة الطالب بثقافة وفنون وعادات وتراث دولة الإمارات، وكذلك ستساهم في تطوير مهاراته العلمية في المواد الدراسية، وأوضح: «نهدف من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز المهارات الفكرية والمعرفية لدى الطالب، ونسعى إلى أن تثري هذه المبادرة تجربتهم التعليمية وأن تترك أثراً طيباً لا ينسى في نفوسهم».

ويتضمن برنامج الزيارة رحلة إلى متحف اللوفر في أبوظبي للاطلاع على الفنون والآثار التي تربط حضارة الشرق بالغرب، والتعرف على الخبرات والتجارب الإنسانية المختلفة عبر التاريخ، كما سيحظى الطلبة بفرصة التعرف على أحد أهم وأقدم المعالم التاريخية في أبوظبي وهو قصر الحصن الذي يعد أول هيكل معماري دائم في المدينة، والذي كان يستخدم كبرج للمراقبة في الماضي. أما الزيارة الثالثة فستكون إلى واحة الكرامة، التي تعد أحد المعالم الوطنية الهامة التي تحكي بكل عزة وفخر قصص وتضحيات الأبطال من أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وفي مدينة العين، سيقوم الطلبة بزيارة لقصر المويجعي ومتحف العين وواحة العين وقصر الجاهلي ومركز القطارة للفنون.