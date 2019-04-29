ثاني الزيودي: الدولة ملتزمة بدعم الشباب ليكونوا قادة المستقبل

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أقامت الجامعة البريطانية في دبي حفلاً ختامياً للمدرسة الربيعية للاستدامة، بحضور معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وسيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، وذلك في حرم الجامعة بمدينة دبي الأكاديمية.

وقال معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي في كلمته الافتتاحية: «إن القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم دائماً تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في توجهاتها كافة، وتشجعهم على الاستفادة من كل الفرص والإمكانات المتاحة ».

وأضاف: «إن التزام الدولة بدعم الشباب يأخذ مسارين رئيسيين، الأول هو تثقيفهم وتجهيزهم بأدوات المعرفة والعلم، والثاني هو تمكينهم للتفكير بطرق مبتكرة للتعامل مع التحديات الملحة، وتمثل المبادرات التي يتم تنظيمها وإطلاقها في قطاع التعليم نقاط دعم هامة لتمهيد الطريق وتوفير الإمكانات اللازمة والمبتكرة لقادة المستقبل».

التزام

من جانبه رحب البروفيسور عبد الله الشامسي، مدير الجامعة البريطانية في دبي بالحضور والمشاركين، وقال: «إننا في الجامعة البريطانية في دبي نفخر بالتزامنا بالبيئة المستدامة، وتنظيمنا لهذه الفعالية يأتي من حرصنا على تشجيع الطلاب والمعنيين للمشاركة من خلال مسابقات التصميم والنشاطات الأخرى المتعلقة بالاستدامة.

وذكر أن فعاليات المدرسة الربيعية للاستدامة استمرت على مدار أسبوع كامل، وانعقدت هذا العام برعايةٍ من مجموعة»إينوك«وتحت شعار» الجسر الأخضر«، بهدف تعزيز الوعي بمفهوم الاستدامة لدى المشاركين، الذين بلغ عددهم أكثر من 60 طالباً وطالبة من مختلف دول العالم.

مفاهيم

بدورها قالت الدكتورة حنان طالب الأستاذ المشارك في التصميم المستدام للبيئة المبنية في الجامعة البريطانية في دبي بقولها: لقد بدأنا المدرسة الربيعية للاستدامة عام 2012، وفي كل عام نلاحظ زيادة النجاح.

مفاهيم

قال سيف حميد الفلاسي: يسعدنا أن نشهد هذه النظرة المستقبلية لشبابنا من خلال المفاهيم الإبداعية والمبتكرة التي قدموها، فهذه التصاميم تعكس قدرة الشباب على ابتكار تصاميم مبدعة وتحمل بذات الوقت أفضل الممارسات في الاستدامة وآخر التقنيات والحلول الإبداعية، مما يضعنا على الطريق الصحيح لمستقبل أفضل.