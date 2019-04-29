غرس أشجار الغاف في الحرم الجديد لجامعة أبوظبي بالعين

المصدر: أبوظبي - البيان

قام الدكتور مطر محمد النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، وعدد من المسؤولين في الجانبين، بغرس أشجار الغاف في مبنى الحرم الجامعي الجديد لجامعة أبوظبي في منطقة عشارج بمدينة العين، وذلك ترجمة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة وما تحمله هذه الشجرة من معان وقيم تعزز مفاهيم التسامح في المجتمع.

حضر الفعالية كل من سالم مبارك الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية بجامعة أبوظبي، ود. محمد فتيحة، مدير فرع جامعة أبوظبي بالعين، والمهندس أنور علي مدير مشاريع الجامعة.

وأكد الدكتور مطر النعيمي على أن الاهتمام كان كبيراً بالغاف من قبل الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - والجهود المميزة التي بذلها تجاه هذه الشجرة والتي تمثلت بإكثارها ونقلها للمناطق التي لا تنبت بها، إلى جانب سن القوانين لحمايتها ومنع قطعها، لهذا فإن اختيار شجرة الغاف رمزاً لعام التسامح يدل على النظرة الحكيمة للقيادة الرشيدة لترسيخ معاني الأصالة والعراقة وما ترمز إليه هذه الشجرة من معانٍ عميقة تتمثل بالصمود والتعايش في أصعب الظروف ووسط بيئات مختلفة مما يدعم ثقافة التآلف مع الجميع.

ورحب مدير عام بلدية مدينة العين بالتعاون مع جامعة أبوظبي وإطلاق حرمها الجامعي الجديد في العين كصرح علمي جديد يضاف إلى المؤسسات التعليمية الرائدة بمدينة العين، وأكد على أهمية تظافر الجهود التي تصب في مصلحة الوطن بين مختلف المؤسسات.

وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري: إن التسامح يعتبر إحدى الركائز الأساسية التي قامت عليها دولتنا فقد أرسى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قيمة التسامح كإحدى الركائز الأساسية لمجتمع الإمارات، هذا المجتمع الذي يجسد التسامح قولاً وعملاً من خلال احتضانه لأكثر من 200 جنسية على أرضه الطيبة.