جواهر القاسمي تشهد تخريج 612 طالبة من كليات التقنية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

شهدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حفل تخريج طالبات كليات التقنية العليا في الشارقة دفعة عام 2018 البالغ عددهن 612 خريجة على مستوى مختلف التخصصات العلمية، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وأمهات الطالبات.

وألقت كلمة مجلس أمناء كليات التقنية العليا الدكتورة عائشة بوشليبي، مدير كليات التقنية بأبوظبي، حيث أكدت أن احتفال كليات التقنية العليا بالخريجين هو احتفال ببناء الإنسان الإماراتي الذي تتحمل كليات التقنية أمانة إعداده وتمكينه من مهارات المستقبل، ليكون إضافة نوعية للوطن.

وأضافت أن كليات التقنية العليا تقفز اليوم نحو المستقبل «قفزة الخمسين» بنهجها الجديد الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- الذي تجسد في خطة «الجيل الرابع»، مع توجيهات سموه بتطبيق كليات التقنية العليا البند السادس من وثيقة الخمسين والموجه لمؤسسات التعليم العالي بالتحول إلى مناطق اقتصادية إبداعية حرة تسمح للطلبة بممارسة النشاط الاقتصادي والإبداعي.