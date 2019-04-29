مارييت ويسترمان نائباً لرئيس جامعة نيويورك أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن رئيس جامعة نيويورك أندرو هاميلتون عن تعيين مارييت ويسترمان في منصب نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، حيث ستزاول مهام منصبها الجديد اعتباراً من 1 أغسطس 2019، وإلى جانب تعيينها نائباً لرئيس الجامعة، ستشغل ويسترمان منصب أستاذ الفنون والعلوم الإنسانية بالجامعة، وتتولى ويسترمان حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «أندرو دبليو ميلون فاونديشن»، كما تقلّدت سابقاً منصب عميد جامعة نيويورك أبوظبي ومدير معهد الفنون الجميلة في جامعة نيويورك. ويأتي اختيارها لشغل هذا المنصب بعد بحثٍ مكثّف لمدة 10 أشهر.

وقال هاميلتون: «لقد حرصنا خلال بحثنا عن نائب جديدٍ لرئيس جامعة نيويورك أبوظبي على التركيز بشكلٍ رئيسي على أشخاصٍ أكفاء يتمتعون بالقدرة ليس على نقل جامعة نيويورك أبوظبي إلى مرحلة النمو والتطوّر التالية فحسب ».

وبدورها، قالت مارييت ويسترمان، النائب الجديد لرئيس جامعة نيويورك أبوظبي: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن أتقلّد منصب نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي التي أصبحت في غضون تسع سنوات فقط مؤسسة استثنائية للتعليم العالي على مستوى أبوظبي والعالم، تطبق نفس المعايير التعليمية الراقية لجامعة نيويورك».