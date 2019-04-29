شرطة دبي تكرّم الدفعة الأولى من طلاب الجامعات المتعاونين

المصدر: دبي - البيان

كرّم العميد الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، وبحضور العقيد الدكتور جاسم محمد حسن، مدير إدارة الشؤون الإدارية، الدفعة الأولى من الطلاب الجامعيين المتميزين وعددهم 15 طالباً، تم استقطابهم عبر إدارة البعثات والاستقطاب بالإدارة العامة للموارد البشرية من مختلف الجامعات في الدولة، ضمن مبادرة «العمل بنظام المتعاونين» التي استقطبت الطلاب الجامعيين المتميزين، لتنفيذ مشاريع مشتركة في تخصصات مختلفة ومتنوعة، وبإشراف دكاترة وعمداء الكليات، لخدمة منظومة العمل الشرطي والمساهمة في استشراف المستقبل الأمني، وشمل التكريم الدكاترة المشرفين.

وقال العميد الدكتور صالح مراد إن القائد العام لشرطة دبي، وجّه بالعمل على استقطاب الطلاب المتميزين وأصحاب الكفاءات.