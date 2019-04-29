جامعة الفلاح تحصد المركز الأول في جائزة الملكية الفكرية

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

فازت جامعة الفلاح بالمركز الأول على مستوى جامعات الدولة في جائزة الملكية الفكرية وذلك خلال الاحتفال السنوي لجمارك دبي باليوم العالمي للملكية الفكرية في دبي تحت شعار «للذهب نسعى: الملكية الفكرية والرياضة»، وذلك بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وأحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي وممثلي الجهات الحكومية وأصحاب العلامات التجارية، خلال تكريم المدارس والجامعات الفائزة بجائزة جمارك دبي للملكية الفكرية للعام الدراسي 2018 - 2019.

وبهذه المناسبة قال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالحفيظ بالعربي: «إن جامعة الفلاح تضع حماية حقوق الملكية الفكرية ضمن أولوياتها عبر زرع مفاهيمها في أذهان الطلبة خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة».