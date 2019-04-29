«التايمز للتعليم العالي» تختار جامعة خليفة لاستضافة قمة الجامعات الآسيوية 2019

المصدر: أبوظبي - وام

تستضيف جامعة خليفة ومؤسسة التايمز للتعليم العالي قمة الجامعات الآسيوية 2019 التي تعقد في أبوظبي خلال الفترة من يوم غد حتى 2 مايو المقبل، تحت شعار «ربط آسيا والوصول إلى الغرب».

وسيتم في اليوم الثاني للقمة الإعلان عن تصنيف مؤسسة «التايمز للتعليم العالي» للجامعات الآسيوية 2019 خلال حفل عشاء سيقام في قصر الإمارات في أبوظبي، كما ستكرّم مؤسسة «التايمز للتعليم العالي» الجامعات لعطائهم الحافل بالإنجازات الذي يشمل 5 فئات.

وتبدأ القمة بكلمة افتتاحية لمعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، إضافة إلى محاضرات لمتحدثين رئيسين لرؤساء ونواب رؤساء جامعات آسيوية عريقة تتمتع بتصنيف أكاديمي متقدم، مثل جامعة تسنغوا الصينية وجامعة هونغ كونغ والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، ومتحدثين من جامعة خليفة ووزارة التربية والتعليم في الدولة ومؤسسة التايمز للتعليم العالي.

شراكات

وتهدف قمة تايمز للجامعات الآسيوية 2019 إلى إلقاء الضوء على أهمية الشراكات بين الدول الآسيوية التي تعد محوراً أساسياً في العصر الحالي، إذ تجمع قادة أفضل المؤسسات التعليمية في آسيا من كبار المسؤولين وصناع القرار، إضافة إلى ألمع العقول من الباحثين، على مدار ثلاثة أيام، لمناقشة التحديات ووضع جدول أعمال للتطوير.

وستركز أعمال القمة على كيفية إعداد وتأهيل الجامعات لتكون مواكبة لأي تغيير يطرأ على البحوث التي ترتكز بشكل أساسي على النمو الاقتصادي المتسارع.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إن اختيار مؤسسة عالمية مرموقة، مثل «التايمز للتعليم العالي» لجامعة خليفة لاستضافة قمة الجامعات الآسيوية 2019 وللمرة الأولى في الشرق الأوسط، يدل على المكانة العالية والسمعة التي تتمتع بها جامعة خليفة على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي، وقدرتها على ريادة القطاعات الأكاديمية من خلال البحوث.

وأشار إلى أن القمة ستسهم في تسليط الضوء على المستوى المتقدم للبحوث في الدولة، وإيجاد فرص أكبر للتعاون مع أعرق الجامعات الآسيوية والعالمية.