«دبي المستقبل» تبحث تسريع تحوّل الجامعات إلى مناطق حرة

Ⅶ جانب من الاجتماع | من المصدر

Ⅶ دبي - البيان

في إطار جهود مؤسسة دبي للمستقبل لتعزيز الشراكة مع القطاع الأكاديمي لتنفيذ استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة التي تجسد أحد ركائز رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل دبي، عقدت المؤسسة اجتماعاً مع المديرين ورؤساء الكليات وممثلي الجامعات الوطنية والدولية في دولة الإمارات.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تسريع تنفيذ أهداف الاستراتيجية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لتحقيق مخرجات البند السادس من وثيقة الخمسين لتحويل الجامعات الوطنية والدولية في دبي إلى مناطق حرة تشجع الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

مشاركة

وأشار خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل إلى أهمية مشاركة الجامعات الوطنية والدولية في بناء اقتصاد المستقبل، الذي يركز على شريحة الشباب وطلبة الجامعات ليصبحوا رواد أعمال وقادة الغد، كونها البيئة الأمثل لتطوير المواهب الشابة وتهيئتهم لقيادة المستقبل والمساهمة في تطوير القطاعات المستقبلية. وأكد بلهول أن هذا الاجتماع يشكل خطوة جديدة في تحقيق الرؤية الشاملة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال وثيقة الخمسين، والتي ترسم مستقبل دبي وترسم ملامح القطاعات والمجالات الرئيسية التي تهم أفراد المجتمع.