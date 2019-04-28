راشد بن حميد يؤكد أهمية مبادرة المبرمج الإماراتي

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط ورئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي، أهمية مبادرة المبرمج الإماراتي، التي أطلقها صندوق الوطن، وذلك بتوفير أوجه الدعم من أجل تنمية الموارد البشرية وإعداد جيل يواكب التطور، ويعزز مسيرة الدولة في تحقيق الازدهار في كافة المجالات، لا سيما في مجالات البرمجة واستخداماتها في الذكاء الاصطناعي وفق تطلعات القيادة الرشيدة في الدولة بتسخير التقنية الحديثة في جميع مجالات الحياة لإسعاد المجتمع. جاء ذلك عقب حفل تخريج الدفعتين الثالثة والرابعة من المشاركين في مبادرة المبرمج الإماراتي من طلبة وطالبات مدارس منطقة عجمان التعليمية، حيث بلغ عدد المتخرجين 210 طلاب وطالبات، وأقيم الحفل بمركز عجمان الثقافي.