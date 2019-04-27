«كهرباء دبي» تحصد جائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة

المصدر: دبي- وام

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة في دورتها السابعة ضمن فئة «العمل المجتمعي - الداعم المتميز» تقديراً لدورها كشريك استراتيجي للجائزة.

وخلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بحضور معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، تسلم الدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة الجائزة وشهادة التقدير.

وأعرب سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة عن تقديره للقائمين على جائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة لإتاحة الفرصة للهيئة لأن تكون جزءاً من هذه الجائزة التي تقدر الرسالة النبيلة التي يحملها من يعملون في مجال التربية الخاصة والذين يبذلون جهوداً مضاعفة في خدمة هذه الفئة المهمة من المجتمع.