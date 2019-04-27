سعيد بن حمدان يشهد تخريج الدفعة الـ15 من ثانوية الأرقم

المصدر: دبي-وام

شهد الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم حفل تخريج الدفعة الـ15 من ثانوية الأرقم الخاصة بدبي وذلك بقاعة الاحتفالات بجامعة الغرير بدبي حيث تم تخريج 39 طالباً في ختام المرحلة الثانوية.

حضر الحفل الدكتور باسم الذهبي رئيس جامعة الغرير وأحمد الزرعوني رئيس مجلس إدارة المدرسة ومحمد علي عنبر مدير المدرسة والهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة وأولياء أمور الطلاب.

وقام الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد وأحمد الزرعوني ومحمد علي عنبر بتكريم الطلاب الخريجين.

وألقى الدكتور باسم الذهبي كلمة رحب فيها بحضور الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد والحضور متمنياً مستقبلاً أفضل للخريجين في اختيار الجامعة أو الكلية التي سيلتحقون بها.