«طرق دبي» وجامعة بيرمنغهام تتفقان على تدريب المهندسين

المصدر: دبي - وام

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع جامعة بيرمنغهام بدبي، تنص على تعاون الطرفين في وضع برنامج أكاديمي وبحثي للمواصلات من شأنه أن يساعد في تدريب الجيل القادم من مهندسي المواصلات في الدولة، وتتضمن الاتفاقية مساهمة خبراء عالميين من مركز بيرمنغهام للبحوث والدراسات في مجال السكك الحديدية في دعم جهود الهيئة لتحقيق رؤية الإمارات الرامية لتوسيع شبكة السكك الحديدية بالدولة.

وقع المذكرة ناصر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالهيئة والبروفيسور تيم جونز نائب رئيس جامعة بيرمنغهام في حفل أقيم أخيراً بهذه المناسبة.

وقال بوشهاب: إن المذكرة تجسّد سعي الهيئة إلى التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بما يخدم توجهاتها ورؤيتها.