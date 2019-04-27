جامعة الغريرتكافئ الطلبة المتفوقين بمنح دراسية 50%

المصدر: دبي- البيان

أعلنت جامعة الغرير تقديم منح دراسية للطلبة من جميع الجنسيات بنسب تصل إلى 50% من قيمة المصروفات الدراسية، موضحة أنها استحدثت نظاماً جديداً للمنح يراعي عدم سحب المنحة كاملة من الطلبة المتميزين الذين يخفقون في تحصيل معدل تراكمي عالٍ خلال الفصل الدراسي. وذكرت أن النظام الجديد يعتمد على حساب نسبة المنحة وفق المعدل التراكمي للطالب، مع إعطائه الفرصة دائماً للحصول على المنحة الكاملة في حال استعادة تفوقه الدراسي.

وأكد أكد الدكتور باسم الذهبي رئيس جامعة الغرير، أن الجامعة استحدثت نظام المنح بهدف تشجيع وتحفيز الطلبة على التفوق الدراسي المستمر، مشيراً إلى أن المنح لا تقدم فقط للطلبة المتفوقين، لكنها تقدم كذلك للطلبة المعسرين وغير القادرين على تحمل قيمة المصروفات الدراسية كاملة.