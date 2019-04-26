2000 طالب وطالبة يختتمون مشاركتهم في «توطين 360» بدبي

المصدر: دبي - وام

اختتم «منتدى الطلبة توطين 360» فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومشاركة 2000 مواطن ومواطنة من طلبة مرحلتي التعليم الجامعي والثانوية العامة على مدى ثلاثة أيام.

وشارك الطلبة بفعاليات المنتدى الذي رعاه مجلس التعليم والموارد البشرية ونظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عبر مرورهم بست محطات رئيسية تضمنت 62 ورشة تدريبية و19 جلسة توعية وتحفيز تناولت قصص نجاح كوادر وطنية عاملة في القطاع الخاص، بمشاركة 19 متحدثاً و60 مدرباً من مؤسسات القطاع الخاص. ووفر المنتدى للطلبة المشاركين 511 فرصة تدريب وعملاً صيفياً مقدمة من قبل 29 شركة وجهة خاصة.

توعية

والتقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي الطلبة المشاركين في اليوم الثالث وأعرب عن أمله في أن يكونوا قد استفادوا من فعاليات المنتدى الذي يأتي تنظيمه في إطار «البرنامج الوطني للتوجيه والإرشاد المهني» الذي يستهدف توعية الطلبة والشباب المواطنين بأهمية العمل في القطاع الخاص وإبراز المزايا التي يوفرها وتمكينهم وصولاً إلى توظيفهم في هذا القطاع وفقاً لاحتياجاته لا سيما في ضوء ما يوفره المنتدى من برامج التدريب والإرشاد ومهارات التوظيف والرقمية فضلاً عن مهارات القرن 21«.

وأشاد معاليه بتفاعل الشباب والطلبة مع الفعاليات مؤكداً في الوقت ذاته مواصلة الوزارة التعاون مع شركائها في تنظيم المنتدى وتطويره.

واستقبل المنتدى في يومه الثالث والأخير 570 من طلاب الثانوية العامة وتضمنت فعالياته 18 ورشة تدريبية و6 جلسات للتوعية والتحفيز، بمشاركة 6 متحدثين و12 مدرباً من مؤسسات القطاع الخاص.

وحصل الطلبة المشاركون عند بدء تسجيلهم على كتيب صغير» جواز الطالب«تضمن الخطوات التعريفية والإرشادات التوجيهية اللازمة حول المراحل الست التي سيخوضونها خلال المنتدى.

تحفيز

واستعرضت جلسات التوعية والتحفيز مميزات العمل في القطاعات الاستراتيجية بما يستهدف إكساب الطلبة المعرفة بوظائف المستقبل بالإضافة إلى اطلاعهم على التجارب العالمية والإقليمية من خلال عروض قدمها ممثلون عن شركات رائدة في هذه المجالات. واستعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين أمام الطلبة تطبيق »وجهني" الذي يعد إحدى المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم وتحفيز المواطنين من الطلبة للعمل في القطاع الخاص.