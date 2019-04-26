إماراتي يبحث عن أستاذه سنوات ليكرّمه

المصدر: عمّان - ماجدة أبو طير

قضى الأستاذ الأردني محمد رجا النادي ردحاً طويلاً من عمره في قطاع التعليم بدولة الإمارات قبل أن يقرر العودة إلى بلاده. خدم الأستاذ مهنته بكل إخلاص، فما لقي إلا الإخلاص والذكر الطيب من تلاميذه الذين كبروا وبات العديد منهم في مواقع المسؤولية.

32 عاماً مضت، ولم يستطع المواطن الإماراتي حمد محمد العامري أن يمحو من ذاكرته الأثر الطيب الذي احتفظ به طيلة هذه السنوات، عندما كان طالباً في مدرسة الحمدانية في الظفرة، وتلقى العلم على يد المعلم محمد رجا النادي، وظل مخلصاً للقيمة العلمية والإنسانية التي تركها في نفسه هذا المعلم، حتى أخذ عهداً على نفسه بأن يبحث عنه ويكرمه، لما بذله من جهد طوال مسيرته الخيرة.

بعد السؤال سنوات، تمكّن العامري من أن يتواصل مع معلمه، والتقى به في الأردن. ويقول: «بحثت طويلاً عن معلمي الذي علّمني التميز والإصرار والعزيمة، أحببت تكريمه، لأنه إنسان يستحق الاحترام، وساعدنا لنصل إلى مراتب عليا».

عمل المعلم في الإمارات منذ عام 1980، وعاد إلى بلده في عام 2010، أي 30 سنة متواصلة. ويقول: «عندما كرمني طالبي الذي أصبح الآن مديراً لمراكز الفحص الفني في شركة أدنوك، شعرت بأن ما بذله مؤسس الإمارات الشيخ زايد، طيب الله ثراه، قد نجح، وجاء وقت الحصاد».

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