«الوصل» و«جمعة الماجد للثقافة» يبحثان التعاون مع جامعة السلطان قابوس

المصدر: سلطنة عمان - البيان

استقبل الدكتور علي بن سعود البيماني، رئيس جامعة السلطان قابوس، جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء جامعة الوصل، ورئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بحضور السفير محمد سلطان السويدي سفير دولة الامارات لدى السلطنة والأستاذ الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن مدير جامعة الوصل، كما حضر من جانب جامعة السلطان قابوس كل من الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس الجامعة للتعاون الدولي، والدكتور خالد بن محمد الهنائي مستشار رئيس الجامعة للشؤون البيئية وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد بن حمد الربعاني رئيس مركز الدراسات العمانية، وعدد من المسؤولين في الجامعة، حيث رحب رئيس الجامعة بالوفد الزائر وتمنى لهم التوفيق في مهمتهم العلمية والثقافية التي يقومون بها، وأكد معالي جمعة الماجد على أهمية التعاون وإقامة الجسور الثقافية والعلمية والأكاديمية بيننا، وأن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث متاح لجميع طلبة جامعة السلطان قابوس والباحثين للاستفادة مما يقدمه المركز من خدمات علمية وثقافية ومرجعية لما يحتويه من نفائس الكتب والمخطوطات والوثائق التي يستفيد منها الباحثون، سواء بالحضور للمركز أو عبر التواصل الإلكتروني، كما أكد أن جامعة الوصل تدرس حاليا طرح تخصصات جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، وسوف يتم التعاون مع الجامعة للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وثمن الدكتور علي بن سعود البيماني هذه الزيارة وأكد على أن الجامعة ترحب بهذا التعاون والشراكة، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم مستقبلا لمزيد من التعاون الثقافي والعلمي والأكاديمي وفي ختام الزيارة قدم رئيس الجامعة درع الجامعة لمعالي جمعة الماجد وتمنى لهم التوفيق في المهمة.