طلبة «الإمارات» يتعرّفون على التطبيقات الذكية لموارد الفجيرة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تعرّف طلبة جامعة الإمارات على أبرز التطبيقات الذكية، التي عرضتها مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عبر منصتها المشاركة في فعاليات أسبوع العلوم 2019 بجامعة الإمارات، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، حيث استهدفت الفعاليات طلبة الجامعة والمدارس ليتمكنوا من تحويل أفكارهم إلى اختراعات ملموسة.

وعرضت المؤسسة عبر منصتها (مختبر للصخور ودراسة العينات الصخرية) الذي تهدف من خلاله إلى إجراء البحوث والدراسات المستقبلية على هذه العينات، كما استعرضت خدماتها وأحدث تطبيقاتها الذكية.

وأكد المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية الحرص على المشاركة وتعزيز الشراكة الفاعلة بين المؤسسة وجامعة الإمارات، بما يحقق رسالتها التعليمية في بناء الاقتصاد المعرفي، وإفساح المجال أمام الطلبة الإماراتيين لاكتساب معارف ومهارات متخصصة.