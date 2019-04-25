4 جامعات توقع اتفاقيات تعاون في معرض رأس الخيمة للتوظيف

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

كشف عبدالناصر محمد الذهب، المدير التنفيذي لمعرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف 2019، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، عن نجاح المعرض في فتح قنوات استثمارية جديدة وآفق التعاون بين القطاعات التعليمية والحكومات المحلية ورجال الأعمال والمستثمرين.

وأشار إلى أن المعرض شهد، أمس، توقيع 4 اتفاقيات تعاون بين الجامعات الأربع المشاركة في الحدث مع حكومة الفجيرة ممثلة في محمد خليفة الزيودي مدير إدارة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، مؤكداً أن التوجه الجديد لمعارض التوظيف باستقطاب الجامعات العالمية من خارج الدولة يساهم في دعم سوق العمل من خلال توقيع اتفاقيات تعاون التي تهدف إلى دعم الجانب الأكاديمي والعملي والتكنولوجي والمهاري للطلبة، والحصول على خصومات، بالإضافة لدعم القطاع الاقتصادي في الدولة بشكل عام وإمارة رأس الخيمة بصفة خاصة.

وأضاف: لابد من استغلالها أفضل استغلال التي تقدمها الجامعات العالمية من خلال توفير البيئة الجاذبة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال ورجال الأعمال، وتشكيل لجنة وفريق عمل مشترك لتشجيع تلك الجامعات على افتتاح فروع جديدة لها في دولة الإمارات في ظل احتياجات سوق العمل للتخصصات النوعية، تماشياً مع رؤية واستراتيجية دولة الإمارات المستقبلية.

وأوضح الذهب، استقبل معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف، خلال اليومين الماضيين أكثر من 3000 زائر وطالب وطالبة من الباحثين عن عمل والراغبين في الالتحاق بالتخصصات الدراسة العليا الجديدة التي تقدمها 52 جامعة عالمية من داخل الدولة وخارجها خلال مشاركتها في المعرض، الذي يقام على فترتين صباحية ومسائية، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، والفترة المسائية من الساعة الخامسة وحتى الثامنة.

وأشار إلى أن الجامعات المشاركة في المعرض قدمت ورش عمل لاستعراض الفرص التعليمية والتخصصات المستقبلية المطلوبة لدعم سوق العمل في دولة الإمارات، وذلك بإقامة 12 ورشة عمل خلال فعاليات المعرض الذي يقام خلال الفترة من 23 أبريل وحتى 25 أبريل الجاري، حيث استقطبت ورش العمل أكثر من 650 طالباً وطالبة من المرحلتين الثانوية والجامعية.

جامعة الإمارات

وأكدت نورة عبدالله الطنيجي رئيس وحدة استقطاب الطلبة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن المشاركة في المعرض تهدف إلى استقطاب الطلبة للالتحاق بالبرامج العلمية والأكاديمية في مختلف التخصصات، مع التركيز على استهداف الطلبة الجدد المتميزين من المواطنين والمقيمين.

وأشارت إلى أن الجامعة طرحت التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل وفق معطيات استشراف المستقبل.