320 طالباً تنافسوا في المسابقة الطلابية الكبرى بجامعة الإمارات

المصدر: Ⅶ العين – داوود محمد

فاز الطالب حميد محمد الشامسي، بالمركز الأول في ختام حلقات المسابقة الطلابية الكبرى التي نظمتها جامعة الامارات، وشهدت مشاركة كبيرة من الطلاب والطالبات من مختلف الكليات والأقسام، بحضور الأستاذ الدكتور محمد البيلي، مدير جامعة الإمارات، وعدد من الشخصيات البارزة وأعضاء الهيئة التدريسية، حيث شارك في المسابقة التي استمرت لمدة ست حلقات أسبوعية، 320 طالباً وطالبة موهوبين في المجالات الفنية والأدبية، الذين تنافسوا للفوز بلقب الموسم الثاني من المسابقة الطلابية الكبرى بجامعة الإمارات.

وأكد مدير الجامعة خلال تكريمه للفائزين، على أن المستوى الذي قدمه المتسابقون في الحلقة النهائية من المسابقة يرقى لأعلى المستويات الثقافية والأكاديمية ويتناسب مع المستوى الذي وصلت إليه جامعة الإمارات، ودورها الرائد في مجال الاهتمام بالمواهب واستثمار الطاقات الطلابية.

جهود

وعبّر الطالب حميد الشامسي من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، والذي حصل على جائزة عينية قيمتها 15000 درهم عن سعادته وفخره بفوزه بالمركز الأول في المسابقة.

جائزة عينية

فازت الطالبة دعاء أحمد العبدولي بالمركز الثاني من فئة موهبة الرسم بجائزة عينية قيمتها 12000 درهم، فيما حصل الطالب أبوبكر برهان على المركز الثالث في موهبة الإنشاد وحصل على جائزة عينية قيمتها 10000 درهم.