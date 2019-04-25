وزارة التربية ترتقي بالمهارات التقنية لموظفيها بالتعاون مع «مايكروسوفت»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أبرمت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت على هامش معرض «بت الشرق الأوسط 2019»، للارتقاء بالمهارات التقنية لموظفي وزارة التربية والتعليم في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وقع الاتفاقية معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وعن شركة مايكروسوفت أشار أنتوني سالسيتو نائب رئيس قطاع التعليم حول العالم لدى مايكروسوفت بحضور عدد من القيادات التربوية، إلى جانب مسؤولين من مايكروسوفت.

وبموجب الاتفاقية تقوم شركة مايكروسوفت بدعم رؤية الوزارة المتمثلة في رفع مستوى القوى العاملة لديها من خلال «البرنامج التعليمي لشركاء مايكروسوفت»، والذي يتماشى بدوره مع أحدث التوجهات التكنولوجية في العالم، كما سيحصل مهندسو الوزارة على عدد من الدورات التدريبية التي تنتهج مسارات تعليمية مختارة في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، أن وزارة التربية والتعليم تضع من بين أهدافها الاستراتيجية العمل بشكل متواصل على تطوير مهارات موظفي وزارة التربية، بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية ذات الصلة في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يسهم في تحقيق قفزة نوعية لدى الموظفين في المجالات المحورية المتصلة بالمستقبل وما يرتبط بها من مهارات بات من الواجب إتقانها. كما أكد حرص الوزارة على عمل شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لبناء القدرات وتطوير الكفاءات بالوزارة.

خبرة

وأوضح معاليه، أن وزارة التربية والتعليم تعمل وباستمرار على مد جسور التعاون البناء مع أعرق بيوت الخبرة العالمية، والتي تشكل مايكروسوفت جزءاً أصيلاً منها بغية الوقوف على آخر المستجدات وأحدث الإصدارات والتقنيات التي تبتكرها الشركات والمؤسسات العالمية، وذلك للمواءمة بين خطى وزارة التربية والتعليم الرامية لتسريع وتيرة الانتقال لعصر الاقتصاد المعرفي وبين ما يطرأ في ذات الشأن عالمياً.

ومن جهته، أشار أنتوني سالسيتو نائب رئيس قطاع التعليم حول العالم لدى مايكروسوفت إلى أن مجموعة المهارات التي تقدمها مايكروسوفت قادرة على تغيير شكل أي منظمة كلياً وتحويل الطريقة التي تعمل وتنتج بها، مؤكداً أن هذه المهارات سوف تكون في أعلى أولويات هرم المتطلبات الوظيفية عبر كل المجالات والقطاعات.