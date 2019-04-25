تكريم الفائزين في مسابقة «الرسم للتوحد» بجامعة أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

كرمت جامعة أبوظبي الفائزين بالدورة الخامسة من مسابقة «الرسم للتوحد»، الحدث السنوي الذي تنظمه كلية الآداب والعلوم في الجامعة، تزامناً مع فعاليات شهر التوعية بالتوحد في دولة الإمارات.

حضر الاحتفالية سالم مبارك الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في جامعة أبوظبي، وفاطمة المطروشي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد إلى جانب عدد من أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.

وقال سالم الظاهري: «تهدف فعالية «الرسم للتوحد» إلى تعريف مختلف فئات المجتمع بالطلبة الذين يواجهون صعوبات في التعلم ونشر الوعي حول مرض التوحد، وذلك بالتزامن مع فعاليات شهر التوعية بالتوحد». من جهته؛ قال الدكتور حمدي الشيباني عميد كلية الآداب والعلوم في جامعة أبوظبي: «إن توفير تجربة تعليمية شاملة يعتبر إحدى أهم الأولويات لدى الجامعة، وذلك من خلال برامجنا الأكاديمية المتنوعة، والفعاليات الخارجية، والتي تتضمن مسابقة الرسم للتوحد».