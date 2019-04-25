فحص نظر 8000 طالب وطالبة في مدارس دبي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أطلقت هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة حماية الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة نور دبي، مبادرة جديدة بمناسبة عام التسامح تحت شعار: «أطفالنا أعيننا نبصر بها النور» تستهدف فحص النظر المجاني لأكثر من (8000) طالب وطالبة في المدارس الخيرية الخاصة بدبي.

وتأتي المبادرة ضمن حزمة من البرامج والمبادرات التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي خلال عام التسامح، والتي تترجم في نفس الوقت سياسة الصحة المدرسية في الإمارة للأعوام 2018 -2021، التي تركز في أحد محاورها على الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.

وقالت الدكتورة بدرية الحرمي مدير إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي: إن الحملة التي يقوم عليها قسم الصحة المدرسية بهيئة الصحة بدبي .