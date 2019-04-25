تخريج الدفعة 22 في كلية الإمارات للتكنولوجيا

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

نظّمت كلية الإمارات للتكنولوجيا حفل تخريج الدفعة الثانية والعشرين (دفعة عام التسامح) في قصر الإمارات بأبوظبي، حيث كرّمت أكثر من 500 طالب لإنجازاتهم المتميّزة خلال مسيرتهم الأكاديمية في الكلية. وترأس الحفل الدكتور عبدالرحيم صابوني، رئيس كلية الإمارات للتكنولوجيا بالإنابة، فيما حضر الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان الفعالية كضيف شرف. وقال الدكتور صابوني: «تفتخر كلية الإمارات للتكنولوجيا بالإنجازات التي يحققها طلابها. وفي عام التسامح، حرصنا على أن يُغادرنا طلابنا وفي جعبتهم مجموعة من المهارات الحياتية الحقيقية، والتي ستضمن نجاحهم في الحياة المهنية وستجعل منهم قدوةً يُحتذى بها. وهذا هو الإرث الحقيقي الذي تفاخر به جامعتنا في الأوساط الأكاديمية».