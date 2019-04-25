تكريم أوائل خريجي «عام التسامح» بكلية أبوظبي للإدارة

المصدر: Ⅶ أبوظبي -البيان

كرمت كلية أبوظبي للإدارة، أوائل خريجي دفعة عام التسامح من الحاصلين على درجة ماجستير العلوم في القيادة والتطوير المؤسسي وماجستير إدارة الأعمال وماجستير العلوم في الجودة وتميز الأعمال، والفريقان الفائزان بمشاريع الطلاب لماجستير إدارة الأعمال من دفعتي ربيع 2017 وخريف 2017.

وأعرب البروفيسور عبد الله الكوافي أبو نعمة رئيس الكلية خلال تسليمه دروع التفوق وشهادات التقدير لأوائل الخريجين والفائزين، عن سعادته واعتزاز أسرة الكلية بتخريج دفعة عام التسامح من أبناء الوطن الذين أظهروا مستوى عالياً من المهارات والإمكانات. وأكد أن برامج الماجستير في كلية أبوظبي للإدارة تعتبر ركيزة أساسية لإعداد جيل من روّاد الأعمال المؤهلين.