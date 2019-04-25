سعود بن صقر يؤكد أهمية دور الشباب في بناء مستقبل الدولة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أهمية دور الشباب في بناء مستقبل الدولة وتعزيز مكانتها على الخريطة الدولية في مختلف المجالات، متسلحين بالعلم والمعرفة والولاء والوفاء للوطن والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تمكين

وقال سموه - في كلمته خلال الحفل الذي نظمته كليات التقنية العليا في رأس الخيمة أمس لتخريج دفعة عام 2018 البالغ عددها 429 طالباً وطالبة: «لقد أسهمت الرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات في تمكين الكفاءات الوطنية والطاقات البشرية المواطنة، من صياغة مستقبل الدولة، وقيادة مسيرة التنمية الشاملة نحو آفاق أرحب من الإنجازات الوطنية التي استطاعت تحقيق تطلعات القيادة وتلبية طموحات الشعب، من خلال الاهتمام والرعاية بتطوير العملية التعليمية، وتسخير الإمكانات كافة من أجل توفير بيئة تعليمية مثالية وفق أفضل الممارسات العالمية تتماشى مع المتغيرات المتسارعة والتطورات التكنولوجيا الكبيرة التي يشهدها العالم».

وأضاف سموه: «نعتز في دولة الإمارات بوجود مؤسسة تعليمية وطنية رائدة بحجم كليات التقنية العليا التي تمتلك رؤية مستقبلية متكاملة قادرة على استشرف المستقبل، ومواجهة التحديات المقبلة، وترسيخ مكانة الدولة وريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى رفد مختلف قطاعات الدولة بكفاءات وطنية وإمكانات علمية ومهارات تطبيقية وتكنولوجية عالية».

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الخريجين بثمرة جهودهم خلال السنوات الماضية التي تكللت بالنجاح والتفوق، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في خدمة وطنهم.

خطة

واطلع سموه - على هامش الحفل الذي حضره معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور عبد اللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور يحيى الأنصاري، مدير كليات التقنية في رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين - على تفاصيل خطة «الجيل الرابع» للكليات، وهو ما أطلقت عليه كليات التقنية «قفزة الخمسين»، بالاعتماد على ثلاث ركائز أساسية تتعلق بتخريج القيادات الفنية، وتوفير مبدأ «التعليم للجميع»، وتخريج شركات ورواد أعمال، بما يرسم صورة جديدة للكليات مستقبلاً. واستهل الحفل بكلمة مجلس أمناء كليات التقنية العليا التي ألقاها الدكتور عبد اللطيف الشامسي، مؤكداً أن حفل التخريج هو احتفاء بالإنسان الإماراتي الذي تتحمل كليات التقنية العليا أمانة إعداده، وتمكينه من مهارات المستقبل، ليكون إضافة نوعية للوطن.

دعم

عبّر معالي ناصر بن ثاني الهاملي عن سعادته بتشريف صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حفل تخريج طلبة كليات التقنية في رأس الخيمة الذي يعكس مكانة الإنسان لدى قيادتنا الحكيمة، وحرصها على دعم شبابها وبناتها في جميع مراحل تميزهم ونجاحهم، إذ يمثل حضور سموه حافزاً لطلبة الكليات إلى المضي قدماً في مسيرة التميز، والحرص على بذل الجهد والإبداع في مواقع عملهم المستقبلية لخدمة الوطن.