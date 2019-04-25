جامعة عجمان تدرّب طلبة المدارس على الإنعاش القلبي الرئوي

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

أطلقت كلية الصيدلة والعلوم الصحية بالتعاون مع مكتب استقطاب الطلبة ووحدة الخدمة المجتمعية في جامعة عجمان، مبادرة تهدف إلى تدريب طلبة المدارس في الدولة على الإنعاش القلبي الرئوي CPR من خلال تنظيم مجموعة من ورش العمل التي تستمر على مدار العام بالتنسيق مع المدارس من مختلف إمارات الدولة.

وانطلقت المبادرة باستضافة مجموعة من الطلبة من المدرسة الهندية العالمية، ونظمت لهم ورشة قدمتها آلاء العامري، من كلية الصيدلة والعلوم الصحية، تضمنت التدرّب على إسعاف انسداد مجرى التنفّس، وتطبيقاً عملياً على الإنعاش القلبي الرئوي CPR على دمى ذكيّة معدّة لأغراض التدريب، بحسب أحدث التوصيات العالمية في هذا المجال. وحصل الطلبة على شهادات مشاركة من مركز التعليم المستمر في الجامعة.

وتهدف هذه المبادرة إلى نشر مهارة الإنعاش القلبي الرئوي في المجتمع من خلال تدريب طلبة المراحلة الثانوية.