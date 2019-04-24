350 طالباً يقدمون 131 عرضاً في مؤتمر البحوث الطلابية

المصدر: العين - داوود محمد

انطلقت صباح أمس أعمال المؤتمر السنوي الخامس لبحوث الطلبة، الذي ينظمه برنامج النجاح الأكاديمي بالكلية الجامعية في جامعة الإمارات، وذلك بمشاركة 7 من مؤسسات التعليم العالي لإلقاء الضوء على البحوث التي أنتجها الطلبة في مختلف جامعات الدولة. وذلك بمشاركة 350 طالباً قدموا 131 عرضاً تطبيقياً لبحوثهم العلمية.

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وأكد الدكتور حسام سليم، عميد الكلية الجامعية، أن المؤتمر يهدف إلى توفير فرص لهؤلاء الطلبة للاطلاع المتبادل على الأعمال البحثية التي قاموا بها وتلقي الآراء حولها، وتبادل الأفكار والملاحظات العلمية الأكاديمية، وتكوين شبكات معارف أكاديمية ومهنية فيما بينهم، كما يوفر المؤتمر فرصة ممتازة للطلبة الراغبين الالتحاق ببرامج الدراسات العليا للتعرف على مختلف الفرص البحثية المتاحة في المؤسسات الأكاديمية المشاركة.

وأوضح، أن بحوث الخريجين تشكل حجراً أساسياً في سياسة واستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدولة، وقال: «لا يقتصر دور المؤتمر على عرض البحوث فقط، بل يعتبر منصة تعليمية للطلبة المشاركين، من خلال تضمنه على مجموعة من ورش العمل حول كيفية كتابة ملخص، وتقديم عرض شفهي في مؤتمر، وتصميم الملصق الإلكتروني.

وأضاف: «لقد شهد المؤتمر في نسخته الحالية أعلى مشاركة للطلبة منذ بدايته. حيث تضمن 131 عرضاً بحثياً قدمه 359 طالباً من 8 جامعات في الدولة، كما تم استحداث ميزة جديدة للطلبة وهي عرض ملصقات إلكترونية تفاعلية على شاشات متطورة تتيح للزوار الاطلاع على البحوث والتفاعل معهم عن طريق الإجابة عن تساؤلاتهم».

وقد تنوعت مجالات العروض البحثية للطلبة بين العلوم والأغذية والطب والعلوم الاجتماعية والهندسة، مثل بحث حول التعرف على التوحد ومقياس خطورته على الأطفال.