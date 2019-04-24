تخريج 202 طالبة في كليات التقنية العليا بالعين

شهدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، حفل تخريج طالبات كليات التقنية العليا في العين دفعة العام 2018، والبالغ عددهن (202) خريجة، على مستوى مختلف التخصصات العلمية، وبحضور همسة العماري مديرة كليات التقنية في العين، وعدد من المسؤولين وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وأمهات الطالبات.

وفي كلمتها للخريجات أكدت الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أن لحظات التخرج هي نهاية مرحلة وبداية لمرحلة جديدة وهامة، ويجب أن يمتلكن ملامح لمستقبلهن وخطتهن للسنوات القادمة، وأن يستثمرن مخزونهن العملي والمعرفي الذي اكتسبنه خلال سنوات دراستهن، ويساهمن به في التنمية بالعمل والإبداع، مشيرة الى أن لكل مرحلة في الحياة جمالها وتميزها، وأحد مصادر الجمال في مرحلة الحياة العملية المقبلة لهن أن يكن عناصر منتجة ومساهمة في بناء الوطن.

وأضافت الشيخة شما، أن رحلة النجاح تحتاج الى التطور المستمر، داعية الخريجات الى الحرص على التعليم المستمر والتطوير الذاتي ومتابعة كل جديد ومبتكر في مجالاتهن، وأن يواصلن بناء أنفسهن ليكن عناصر فاعلة وإيجابية في المجتمع، معبرة عن تقديرها لأولياء أمور الخريجات الذين يمثلون الأساس في بناء شخصيات بناتهن وغرس القيم الوطنية والأخلاقية في نفوسهن، ودعمهن طيلة مسيرتهن التعليمية.

كما عبرت الشيخة شما عن شكرها لكليات التقنية العليا إدارة وأساتذة، الذين ساهموا في تخريج دفعة جديدة من الخريجات المتسلحات بالعلم والمعرفة لينضممن لركب الخريجين السابقين، ويساهمن في بناء وطنهن في ظل قيادتنا الرشيدة، حفظها الله.

وتقدمت همسة العماري مديرة كليات التقنية في العين، خلال كلمة مجلس أمناء كليات التقنية العليا بأسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، لدعمهم اللامحدود لكليات التقنية العليا طيلة مسيرتها التي تمتد لأكثر من 30 عاماً.

وعبرت الخريجة فاطمة فهد خلال كلمة الخريجات عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدعمها اللامحدود لبنات الإمارات، مشيرة الى أنهن على العهد والوعد بالإخلاص للوطن والوفاء والولاء لقيادته الحكيمة. العين - البيان