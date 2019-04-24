سعود القاسمي يتكفل بمصاريف 1971 طالباً مقيماً في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

تكفل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بمصاريف 1971 طالباً وطالبة من المقيمين في مدارس رأس الخيمة.

وذلك بحسب سمية حارب السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية.

وأشارت السويدي خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم، أمس، للإعلان عن البرامج والفعاليات الخيرية التي تنفذها المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك، إلى أن المؤسسة تكفلت بدفع الرسوم الدراسية لـ 350 طالباً وطالبة بقيمة إجمالية بلغت 2 مليون و192 ألف درهم خلال الفترة الماضية ضمن مبادرة «خلونا نساعدهم»، بالإضافة للانتهاء من دراسة الحالة الاجتماعية لـ 317 حالة جديدة للعام 2019، لتسديد المبالغ المستحقة عليهم بقيمة مليون و654 ألف درهم، وتشمل طلاب المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة، لأبناء المقيمين.

وأضافت حارب: «إن رعاية المؤسسة تشمل 11 طالبة للدراسة في الجامعة الأمريكية ضمن برنامج المنح الدراسية من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالإضافة إلى أن المؤسسة تدير 4 مدارس تضم 1971 طالباً وطالبة من 20 جنسية مختلفة وثقافات متعددة يدرسون المنهاج الوزاري خلال الفترة المسائية، وأكاديمية الموهوبين، ومركز التوحد الجديد المزمع افتتاحه خلال الفترة المقبلة لاستقطاب 200 طالب وطالبة، ضمن استراتيجية المؤسسة في تقديم الرعاية التعليمية لكافة المقيمين في إمارة رأس الخيمة، وتبنى المسيرة الإعلامية للمتميزين من طلابها».

وأشارت إلى أن المؤسسة، تسعى خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجامعات المعنية، دعم سوق العمل في الوظائف المستقبلية، والتي تحتاج إليها الدولة بدراسة تخصصات التمريض والتنقيب عن الآثار.

وأعلنت حارب، عن برنامج الفعاليات والأنشطة الخاصة بشهر رمضان المبارك، باعتماد 15 مفطراً رمضانياً لتقدم 2500 وجبة إفطار يومياً، والمير الرمضاني باستهداف 500 أسرة، ومعرض «صوغة العيد» الذي سيقام خلال النصف الثاني من الشهر الفضيل في مقر المؤسسة، والذي يتلقى تبرعات الملابس ذات القيمة السوقية الجديدة أو مستعملة، بشرط أن تكون بحالة ممتازة للاستخدام، والتي تقدم للمستفيدين من خلال توزيع قسائم أسر الطلاب في مدارس المؤسسة، بالإضافة ليوم العمل الإنساني لتخليد ذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.