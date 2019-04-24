زراعة 30 شجرة غاف في مدارس حماية لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

قام اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، المشرف العام على مدارس حماية بحضور خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس، قطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بدائرة كهرباء ومياه دبي، بإهداء 30 شجرة غاف، وزراعتها في مدارس حماية - رياض الأطفال.

وذلك من منطلق نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية، وتزامناً مع عام التسامح، بمشاركة بلدية دبي، وحضور ومشاركة المقدم وداد سيف بن مويزة، مشرف مدارس حماية، وإيمان خادم بن طوق مدير برامج التوعية والترشيد بهيئة كهرباء ومياه دبي.

وأكد اللواء بن فهد المشاركة في المناسبات والفعاليات البيئية عموماً، ويوم الأرض على وجه الخصوص الذي يصادف 22 أبريل من كل عام، لتقديم التوعية بأهمية المشاركة في دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة نحو بيئة مستدامة، بهدف ترجمة رؤية الدولة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الشاملة تحت ظل القيادة الرشيدة.

وقدم اللواء بن فهد شرحاً موجزاً عن هذه المناسبة، والهدف من المشاركة فيها، وأهمية اختيار شجرة الغاف، من حيث كونها من الأشجار المستدامة، والعلامات المميزة للبيئة المحلية، وإحدى الأشجار الوطنية في الإمارات، ومن الأشجار المعمرة التي تتحمل الظروف البيئية الصعبة، وصديقة للبيئة.

ومن أفضل الأشجار التي تتأقلم مع مناخ دولة الإمارات، وتتحدى الرطوبة والجفاف والحرارة، وتمتاز بالخضرة الدائمة طوال العام، للوصول في النهاية إلى تحقيق التوازن البيئي، والمساهمة في خلق بيئة نظيفة وآمنة وصحية ومستدامة، خدمة للأجيال القادمة كي تنعم بالرفاهية والعيش الكريم.