جامعة رأس الخيمة للطب تنظم المؤتمر الدولي للطب النفسي

المصدر: رأس الخيمة - وام

نظمت جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، مؤتمر«رأس الخيمة الدولي للطب النفسي» بمشاركة أساتذة واستشاريي الطب النفسي في الدولة والمملكة المتحدة والهند ناقشوا قضايا مختلفة متعلقة بالطب النفسي منها مكافحة الوصمة المرتبطة بالمرض النفسي والعمل على تنبيه أصحاب القرار بخطورة هذه النظرة وعواقبها على صحة الأفراد.

عقد المؤتمر بالتعاون مع شركة معرفة للمؤتمرات تحت شعار «مكافحة الوصمة» بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، وذلك بمسرح الجامعة. كما ناقش الحضور آخر المستجدات في الأمراض النفسية والعصبية.