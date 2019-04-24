مراكز متقدمة لطلبة الهندسة بجامعة عجمان في «البحوث الجامعية»

المصدر: عجمان - البيان

حصد طلبة قسم الهندسة الكهربائية وقسم هندسة المعدات الطبية في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عجمان مراكز متقدمة في المؤتمر السنوي الحادي عشر للبحوث الجامعية في مجال الحوسبة التطبيقية الذي أقيم في جامعة زايد.

حيث حصل كل من محمد آيت قاسم، وسيف الدين الغلاييني، ومؤيد حافظ، وأحمد هشام على جائزة أفضل عرض حي عن مشروعهم «النظارات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لمرضى الزهايمر» تحت إشراف البروفيسور مستحسن مير، والمهندس وسام شهيب.

وكانت جائزة أفضل ملصق بحثي من نصيب الطلبة علي محمد رضا، وبيتر يعقوب، وخالد بلاونه، عن مشروعهم «نظام إعادة التأهيل الذكي لشلل الوجه» بإشراف البروفيسور كمران أرشاد، والمهندس وسام شهيب.

أما جائزة أفضل ملصق بحثي باختيار الجمهور، فكانت من نصيب سيد محمد رميشي، ومهند رأفت، محمود السيد، ومحمد شيخ، عن مشروعهم «النظام البيومتري الخاص بالحضور المدعم بخرائط الطريق في الحافلات المدرسية» بإشراف الدكتور حسن زيدان، والمهندس خالد محفوظ.

وكانت الجامعة قد شاركت بعشرة فرق، في برنامج المؤتمر الذي تضمّن 161 مشروعاً بحثياً، و4 عروض تقديمية للمواضيع المتداولة، و13 عرضاً حياً، و15 عرضاً تقديمياً سريعاً، و129عرضاً تقديمياً للملصقات البحثية.