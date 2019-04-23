انطلاق «منتدى الإدارة الحكومية» برعاية وزير التعليم العالي

المصدر: دبي - البيان

برعاية معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، تنطلق اليوم فعاليات «منتدى الإدارة الحكومية» بدورته الثالثة، والذي تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في الوطن العربي، تحت عنوان «بناء القدرات والجاهزية للمستقبل».

وسيقام المنتدى في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي في دبي، وسيلقي معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي الكلمة الافتتاحية للمنتدى، الذي يضم مجموعة مثرية من الجلسات والحوارات البناءة بمشاركة نخبة من المتحدثين من صناع القرار وممثلي الجهات الحكومية والأكاديميين والخبراء، والتي تستهدف بحث آفاق بناء القدرات والكفاءات في صفوف العمل الحكومي، بالاستناد على ركائز علمية أساسها الاستشراف والإبداع وإدارة التغيير والتميز وابتكار الحلول للتحديات المستقبلية، وتحويلها إلى فرص وإنجازات لبناء الجاهزية للمستقبل.

وضمن فعاليات المنتدى، سيلقي الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، كلمة بعنوان «البقاء في المنافسة»، كما سيلقي الدكتور عبد الله محمد الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، كلمة تحمل عنوان «هذا أنا»، وسيجري تسليط الضوء على «وظائف ومهارات المستقبل» من خلال كلمة يلقيها الدكتور سليمان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة استشراف المستقبل – أبوظبي، وسيقدم الدكتور ياسر النقبي، مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، جلسة بعنوان «قادة المستقبل».