51 طالباً موهوباً حصدوا جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

أعلنت جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي التابعة لبرنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، في دورتها الخامسة عشرة 2018 ـ 2019 عن فوز كوكبة جديدة من فرسان الميدان التربوي الذين تنافسوا بالجائزة ضمن 5 تصنيفات رئيسية، هي: فئات المؤسسة التعليمية المتميزة، والتفوق الوظيفي، والتميز الطلابي، والتميز المجتمعي، والبحوث والدراسات.

حيث حصد 51 طالباً جوائز الفوز بالإضافة إلى الشخصية المتميزة في دعم التعليم، والمؤسسة المتميزة في دعم التعليم، وسيتم بالإضافة إلى ذلك تكريم أوائل الصفوف من المتفوقين في المدارس الحكومية والخاصة وفق المناهج الحكومة. وتقدم للجائزة 228 مرشحاً لفئات: المشروع الطلابي المبتكر، وفريق العمل الطلابي، والطالب المتطوع.

والطالب الموهوب في العلوم، والطالب الموهوب في الرياضيات، والطالب الموهوب في تأليف قصص الخيال العلمي، والطفل الموهوب في العمليات الحسابية، وأفضل مدرسة في تطبيق نموذج التميز التعليمي، والمبادرات المدرسية والمتميزة، وأسعد بيئة عمل مدرسية، المدرسة المتميزة في الأنشطة اللاصفية، والتفاعل مع المناسبات الوطنية، والتفوق الوظيفي، ومجلس أولياء الأمور المتميز، والبحوث التربوية ورسائل الماجستير والدكتوراه.

وأوضحت إدارة برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، أن جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي، تهدف إلى المساهمة في إيجاد بيئة تعليمية داعمة للابتكار والتميز من خلال تمكين المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات، وتطبيق المعايير العالمية للتميز وتحفيز ورعاية الميدان التعليمي.

وكانت الجائزة قد استحدثت في دورتها الجديدة 13 فئة جديدة تتوافق مع توجهات ومبادرات دولة الإمارات، وتوائم أولويات الأجندة الوطنية واستراتيجية حكومة إمارة رأس الخيمة، واستراتيجية وزارة التربية والتعليم ضمن إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسي .