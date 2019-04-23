انطلاق فعاليات أسبوع العلوم في جامعة الإمارات

المصدر: العين ـ داوود محمد

انطلقت أمس فعاليات أسبوع العلوم 2019 الذي تنظمه كلية العلوم بجامعة الإمارات يستمر ثلاثة أيام بحضور الدكتور محمد البيلي مدير الجامعة وعدد من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئات والمؤسسات المعنية وطلبة المدارس والجامعة.

ويهدف إلى إتاحة المجال أمام مؤسسات المجتمع وفئات الطلبة للاطلاع على التخصصات الاستراتيجية العلمية في العلوم، والتي تمثل المحاور الأساسية في الاستراتيجية العلمية STEM، ومجالات الإبداع والعمل فيها.

وأكد مدير الجامعة على أهمية أسبوع العلوم الذي تنظمه الجامعة والذي في إطار تعزيز مهمة الجامعة في تعريف المجتمع وطلبة الجامعة والمدارس بالبرامج العلمية التي تطرحها الجامعة ولقائهم مع الشركات والمؤسسات ذات العلاقة في تخصصات برامج العلوم، إضافة إلى تعزيز إنتاج ونشر المعرفة ودعم التنمية الوطنية من خلال تطوير الشراكات البحثية والتدريبية مع الشركات المحلية والعالمية الرائدة والهيئات المعنية تماشياً مع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

من جهته أشار أحمد مراد، عميد كلية العلوم، إلى أهمية أسبوع العلوم هذه السنة وبهذه الصورة بمشاركة كافة الأقسام العلمية بالكلية الأقسام من خلال عرض مجموعة من البرامج والأنشطة المختلفة والمتنوعة بين التجارب العلمية والمعروضات العملية وورش العمل التفاعلية، إضافة إلى المعرض التي تشارك فيه مؤسسات وشركات مختلفة.