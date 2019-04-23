انطلاق اختبارات الذكاء لأوائل جائزة الإمارات للعلماء الشباب

المصدر: دبي - البيان

انطلقت صباح، أمس، اختبارات الذكاء لأوائل جائزة الإمارات للعلماء الشباب من الطلبة والطالبات في دورتها العاشرة، والتي تنظم بالتعاون بين جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ووزارة التربية والتعليم في عدد من مدارس الدولة، وتقام تحت رعاية معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، بتوجيهات من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.

يشارك في هذه الاختبارات التي تم التقدم لها إلكترونياً للمرة الأولى، 500 طالب وطالبة في المرحلة الثانوية من الطلبة المواطنين في جميع إمارات الدولة، الذين لا يقل مجموع الدرجات العلمية لهم عن 95%.

مراحل

وتنقسم الاختبارات إلى ثلاث مراحل وهي: الاختبار النظري ـ التكيفي، حيث يتقدم 500 طالب وطالبة للخضوع إلى الاختبار النظري المحوسب في المواد الدراسية (الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء والأحياء) موزعة على 19 مركز اختبار في مدارس وزارة التربية والتعليم، وفي نهاية المرحلة الأولى، يتأهل إلى المرحلة الثانية 40 طالباً وطالبة بناء على أدائهم في اختبار EMSAT إلى المرحلة الثانية.

تفوق

أما الاختبار العملي، فيتقدم له 40 طالباً وطالبة من الذين اجتازوا المرحلة الأولى بتفوق إلى الاختبار العملي في المواد (الكيمياء، الفيزياء والأحياء) وإلى حل مسائل تطبيقية في مادة الرياضيات، ثم يتأهل من هذه المرحلة 12 طالباً وطالبة للمرحلة الثالثة والأخيرة.

وتتضمن المرحلة الثالثة، والأخيرة التي تعد نواة ابتكار، مشروع ودراسة حالة (case study) حيث يخضع الطلبة في بداية هذه المرحلة إلى التدريب على يد متخصصين، بعد ذلك يقوم الطالب (بالتحليل، والتخطيط، والتصميم، وإعداد وتجهيز (نواة ابتكار، مشروع ودراسة حالة (case study) في الوقت المحدد، ثم يقوم بعرضه ومناقشته على اللجنة المتخصصة.

وتقوم اللجنة المتخصصة بتقييم المشاريع بناء على الية تقييم علمية، حيث يتأهل من هذه المرحلة 4 فائزين، فائز واحد من كل مادة من المواد الأربع (الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، والأحياء).