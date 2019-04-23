انضمام «حماية» في شرطة دبي لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو

المصدر: دبي - البيان

تسلّم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، من أمل الكوس، وكيل مساعد في وزارة التربية والتعليم، درع وشهادة انضمام مدارس حماية لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير الأكاديمية، وذلك ضمن فعاليات ونشاطات تربوية وثقافية ورياضية نظمتها مدارس حماية.

جودة التعليم

وقال اللواء عبدالله خليفة المري إن شرطة دبي تتابع بشكل مستمر ودائم سير العملية التعليمية في المدارس التابعة لها منذ إطلاقها، سعياً منها لضمان جودة التعليم، عبر التنسيق المشترك مع إدارات مدارس حماية، ووزارة التربية والتعليم، والجهات ذات العلاقة، لتقديم كل ما يصب في دعم مسيرة التعليم.

مؤكداً أن انضمام مدارس حماية لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو، يعكس اهتمام شرطة دبي بجعل المدارس التابعة لها في تواصل معرفي وتعليمي وثقافي وثيق مع بقية المدارس المنتسبة لليونسكو حول العالم، لتنفيذ مشاريع مستقبلية مشتركة تُعنى بالتطوير في المناهج وتبادل الخبرات التعليمية والبحثية، والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال.

أسبقية

وقال اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، إن شرطة دبي حققت الأسبقية كأول جهة شرطية تنتسب مدارسها إلى منظمة اليونسكو، وإن الانتساب يساعد على تعزيز تبادل الثقافات والتفاعل والتواصل مع جميع المدارس المنتسبة عن طريق الموقع المخصص والحصري للمدارس المنتسبة عالمياً، مؤكداً على أهمية محاور اليونيسكو التي يجب تبنيها من قبل المدارس المنتسبة، والتي تعزز ثقافة الاستدامة وترتبط ارتباطاً مباشراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 لضمان تربية أجيالها على ثقافة الاستدامة.

120

وقالت أمل الكوس وكيل مساعد في وزارة التربية والتعليم، أنه بانضمام مدارس حماية للمشروع فقد أصبح عدد المدارس المنتسبة في الدولة 120 مدرسة تعمل هذه المدارس ضمن خطة لتحسين جودة التعليم والاستفادة من التجارب العالمية في الدول التي تنفذ هذا المشروع، منوهة أن المدارس المنتسبة تعد مختبرات دولية لتطوير واختبار واعتماد مواد تعليمية مبتكرة تعمل على إثراء التعليم وتبادل الخبرات.