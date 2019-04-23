«الإمارات للفضاء» تنظم مخيمات تثقيفية لطلبة المدارس

المصدر: أبوظبي ـ وام

نظمت وكالة الإمارات للفضاء مجموعة من المخيمات التثقيفية الخاصة بالعلوم والتقنيات الفضائية لطلبة المدارس خلال عطلة الربيع بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية والعالمية في إطار جهود الوكالة الرامية لتطوير القدرات البشرية وإلهام جيل الشباب لدراسة علوم وتكنولوجيا الفضاء والهندسة والرياضيات.

وعملت المخيمات على تثقيف الطلبة حول التقنيات الجديدة في مجال استكشاف الفضاء مسلطةً الضوء على أهمية علوم الفضاء والفلك كما قدمت للطلبة خبرة عملية من خلال منحهم الفرصة لاستغلال العلوم في خدمة البشرية إلى جانب تعزيز فهمهم للاستخدامات السلمية العديدة للفضاء الخارجي.

ومن بين المخيمات التي نظمتها الوكالة مخيم «أكاديمية الفضاء لرواد أعمال المستقبل» الذي جرى إطلاقه بالتعاون مع «كريبتولابز» ومؤسسة الإمارات، حيث تعلم المشاركون كيفية تطوير مشاريعهم ذات الصلة بالفضاء وعرضها أمام المستثمرين ولجنة تحكيم لاختيار الفائزين، كما سنحت لهم من خلاله فرصة الحصول على نصائح من رواد أعمال ناجحين وعلماء من وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».

وركز مخيم تم تنظيمه بالتعاون مع معهد «كومباس» على دراسة وتصميم الصواريخ المستخدمة في إطلاق الأقمار الصناعية، وتفاصيل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ والمحطة الفضائية الدولية.. في حين قدم مخيم آخر جرى تنظيمه في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك معلومات مهمة عن أساسيات علوم الفلك والفيزياء والفضاء، بالإضافة إلى التطبيقات السلمية للفضاء.