رفع مستوى وعي الطالبات تجاه الكوارث

المصدر: أبوظبي - وام

نظّمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، متمثلة في إدارة الإعلام والاتصال، محاضرة توعوية لطالبات مدرسة خليفة أ بعنوان: «التصرف السليم تجاه الأزمات والكوارث»، وذلك في مقر الهيئة بأبوظبي. وتهدف المحاضرة إلى النهوض بجيل واعٍ ومدرك لثقافة الطوارئ والأزمات والكوارث ورفع مستوى الوعي لدى طلبة المدارس.

وتناولت المحاضرة التي قدمها خالد الحوسني، أخصائي أول توعية إعلامية بإدارة الإعلام والاتصال، حول مهام واختصاصات الهيئة ودورها في المراحل المختلفة في الطوارئ والأزمات والكوارث، وقدم معلومات مهمة حول إدارة المخاطر وأدوات السلامة، وأفضل الطرق للطلبة والجمهور لتفادي الحوادث التي تقع داخل أسوار المدرسة وخارجها وكيفية التصرف السليم حيال عدد من المخاطر.